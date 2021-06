PD ENNA, PROPONE EMENDAMENTI PER SUPERARE LA CRISI PANDEMICA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

In Provincia di Enna così come in tutta la Sicilia la stragrande maggioranza dei Comuni è in piena crisi finanziaria e rischia il dissesto, con gravi ripercussioni sui cittadini, sulle imprese e, conseguentemente, sullo sviluppo del territorio. Il Governo regionale non è in grado di affrontare questa grave crisi: lo dimostra il fatto che la Sicilia è la Regione con il più alto tasso di Comuni che si trovano in pre disseto o lo hanno già dichiarato. Peraltro, non si può fare più affidamento sulla pressione fiscale, già elevatissima, per fronteggiare la continua riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali. Il Partito Democratico ennese tramite i suoi amministratori e all’Onorevole Pietro Navarra ha proposto due emendamenti alla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati. Gli emendamenti, in particolare, mirano a ridurre la percentuale di accantonamenti del Fondo Crediti di relativi alla TARI e, eccezionalmente, fino al limite dell’80% l’accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 2021 in fase di previsione e gestione. Per Domenico Scavuzzo, componente dell’esecutivo provinciale e responsabile degli Enti Locali del PD, grazie a questi emendamenti, i Comuni libererebbero risorse per continuare a garantire i servizi essenziali ai propri cittadini e potrebbero chiudere i propri bilanci con maggiore facilità. Tutto ciò consentirebbe alle categorie commerciali, martoriate dalla crisi pandemica, anche di avere la proroga dell’esenzione di alcune tasse comunali per il 2021.