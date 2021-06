ENNA. GIARRIZZO (M5S) SCRIVE ALLA REGIONE SU INCENERITORE DITTAINO: FARE SUBITO CHIAREZZA SUL PROGETTO, FORTE PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“La Regione Siciliana faccia urgentemente chiarezza sul progetto che prevede un inceneritore in provincia di Enna, nell’area di Dittaino, a pochi passi dal mio comune, Valguarnera, e a pochi chilometri in linea d’aria da Assoro, Enna, Leonforte, Calascibetta, Nissoria e Agira, rendendo noto l’attuale stato dell’arte. Si valuti, dunque, di stoppare la concreta attuazione di tale progetto, dato il conseguente impatto ambientale e tenuto conto che la realizzazione dello stesso potrebbe procurare danni alla salute dei cittadini e all’economia della zona dell’ennese”. Così il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo che ha già inviato una nota urgente al presidente Musumeci e all’assessore regionale all’Ambiente Cordaro. “È molto forte la preoccupazione dei cittadini, sia di Valguarnera che degli altri comuni limitrofi. La ‘Piattaforma di recupero risorse idriche tramite essiccazione di fanghi da depurazione e recupero energia termica dalla parte secca’, così è stato chiamato il progetto, infatti, altro non sarebbe che un inceneritore, che oltre a bruciare materia organica, potrebbe essere utilizzato anche per altri scopi, proprio come si evince dai codici di attività. Manterremo altissima l’attenzione, non arretreremo di un passo, a garanzia e a tutela sia dei miei concittadini che di tutti gli abitanti della provincia, ma anche delle attività produttive che operano all’interno dell’area di Dittaino” – conclude Giarrizzo.