L’Associazione Bandistica Antonino Giunta organizza il Concerto in onore di S. Pietro Apostolo a Calascibetta

Domenica 27 Giugno, alle ore 19:15, la Chiesa Madre di Calascibetta sarà sede di un evento in onore di San Pietro Apostolo, patrono della città. Evento fortemente voluto dall’Arciprete Don Giuseppe Di Rocco e realizzato in collaborazione con L’Associazione Musicale Bandistica Antonino Giunta e il contributo del Comune di Calascibetta. Durante la serata si esibiranno tre gruppi. Nell’ordine, l’orchestra di flauti “Albisiphon Ensemble”, gruppo di recente composizione che nasce come naturale evoluzione di un semplice quartetto di flauti. Formazione prettamente flautistica, oggi rivolge l’interesse a un vasto e ricco repertorio, denso di echi e sfumature classiche e siciliane contemporanee, greche, arabe e spagnoleggianti. A seguire si esibirà la Corale Polifonica “Laudate Dominum” di Bagheria (PA) diretti dal Maestro Salvatore Di Blasi. La Corale si dedica alla promozione concertistica del canto polifonico sacro. Attualmente il gruppo si compone di circa quaranta cantori. L’ultimo gruppo in scaletta, il Coro da camera “Antonino Giunta” di Calascibetta, diretto dal Maestro Carmelo Capizzi. Coro polifonico a quattro voci che si dedica a un repertorio sacro e profano. Alcuni brani saranno arricchiti dall’Ensemble Vocale “Ukuthula” composto da ragazzi e ragazze che già da qualche anno operano in sinergia con l’Associazione Musicale Antonino Giunta. Collaborazione, oggi, simbolo di condivisione di valori, di scoperta delle bellezze altrui, di ideali di fratellanza, collaborazione simbolo di vera e propria integrazione. A conclusione della serata un omaggio alla Città e al suo Santo Patrono. Esibizione inedita di un inno a San Pietro scritto appositamente dal Maestro Salvatore Di Blasi.