Grosso Incendio al Bivio Ramata- Firma e Grottacalda. In fumo ettari di verde.

Vigili del Fuoco- giornata particolarmente impegnativa!

Tutte le squadre del Comando Provinciale di Enna sono impegnate dello spegnimento dei numerosi incendi che stanno colpendo il territorio provinciale.

Particolarmente grave risulta quello in corso che coinvolge Bivio Ramata- Firma e Grottacalda, dove stanno operando due squadre, una da Enna e una da Piazza Armerina. Vista la gravità della situazione é stato richiesto anche l intervento dei mezzi aerei.

Un altro grosso incendio si é sviluppato in territorio di Pietraperzia,dove sta operando la squadra di Leonforte! Ma é tutta la regione Sicilia nella morsa degli incendi, infatti una squadra del comando di Enna da stamattina sta operando in provincia di Catania!

Sugli incendi opera anche il corpo Forestale