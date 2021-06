Grande paura ad Agira per lo scoppio di una bombola di ossigeno terapeutico.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Paura ad Agirà in contrada urselluzzo, dove alle ore 6.50 par cause ancora in fase di accertamento si è verificata l’esplosione di una bombola di ossigeno terapeutico. A causa dell’ esplosione andava distrutto il furgone trasportatore che la conteneva ed una vettura parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti, la squadra del distaccamento di Leonforte ed un Autobotte della sede Centrale.

L opera dei vigili del fuoco oltre che per lo spegnimento del rogo é valsa anche a evitare che le fiamme si propagassero nelle vicine abitazioni

Sul posto anche i carabinieri, il 118 ed i volontari di protezione civile di agira