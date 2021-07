ENNA: MOSTRA FOTOGRAFICA DI GIANLUCA SODARO “SANTE MA DONNE”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Giorno 8 luglio sarà inaugurata ad Enna la mostra fotografica di Gianluca Sodaro “Sante Ma Donne”. Un progetto fotografico che rappresenta le donne in un momento mistico, puro, di contatto con la natura, la terra, la divinità. Luogo della rappresentazione è un posto davvero inconsueto, l’ex mulino, il forno dei panifici riuniti, uno spazio abbandonato da trent’anni che gronda suggestioni da tutti i muri, incastonato tra la Chiesa di San Giuseppe e l’edificio che ospita il Comune in Piazza Coppola. L’arte riapre luoghi e rilancia emozioni e condivisione proprio in occasione dei festeggiamenti della Patrona di Enna, Maria Santissima della Visitazione.Con le musiche appositamente scritte da Gaetano Fontanazza, la proiezione di Simone Scarpello, l’allestimento di Paolo Gagliardi, vi aspettiamo da giovedì 8 luglio all’ex mulino di Piazza Coppola a Enna dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 21.30.

Rosalinda Campanile