ENNA: MENSA A KM 0 NELLE SCUOLE, DOPO LE LAMENTELE DEI GENITORI SI LAVORA PER UN SERVIZIO MIGLIORE.

Stamattina si è tenuto un primo incontro tra la sottoscritta, i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e la dott.ssa Ippolito, responsabile del SIAN. Il servizio di mensa scolastica ha riscontrato varie lamentele negli anni scorsi, più che altro legate alla circostanza che i pasti (servizio affidato con gara pubblica) arrivavano da fuori Enna e soffrivano degli inconvenienti derivanti dal trasporto. Stiamo immaginando, grazie alla collaborazione del dirigente della P.I., dott.Puleo, dell’asp e dei dirigenti scolastici un servizio a km zero. Auspichiamo di trovare la giusta soluzione. Il momento mensa, durante la giornata scolastica, ha un risvolto educativo importante per i piccoli utenti e va curato con l’attenzione che merita, invogliando le famiglie a fruire dell’offerta formativa più ampia che le scuole riescono ad offrire usufruendo delle ore pomeridiane. Inoltre, la dieta scelta (su indicazione dell’Asp) per i pasti scolastici tiene conto di precise esigenze salutari e nutrizionali e rappresenta per i bambini una valida abitudine a consumare pasti sani. Insomma, contiamo di fare un’esperimento che potrebbe migliorare notevolmente l’offerta del servizio mensa e lo faremo, di concreto con i dirigenti scolastici, l’asp e con il coinvolgimento delle famiglie. Sono grata a tutti e tre i dirigenti scolastici per la collaborazione che non fanno mai mancare al comune su ogni problematica che riguarda il mondo scuola e spero che questa sinergia proficua possa tornare utile ai giovani utenti che rappresentano l’interesse esclusivo dei dirigenti scolastici e del comune. Mi preme ringraziare la dott.sa Ippolito per la pronta disponibilità e per i suoi preziosi consigli, sui quali stiamo già lavorando per verificarne la concreta fattibilità. Su questo argomento torneremo frequentemente al fine di informare le famiglie sul percorso che stiamo intraprendendo e che auspichiamo risulterà proficuo per alunni e famiglie.Rosalinda Campanile (assessore P.I.)