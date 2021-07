Vasto incendio tra Gagliano Castelferrato, Agirà, Regalbuto e Troina, in fumo diversi ettari di terra.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Continuano incessantemente da oltre 36 ore le operazioni di spegnimento dell incendio sviluppatosi In una vasta area compresa tra i comuni di Gagliano Castelferrato, Agirà, Regalbuto e Troina. Sul posto stanno operando 6 squadre del Comando Provinciale di Enna inviate sul posto da Enna, Leonforte, Nicosia e Troina oltre a numerose squadre del Corpo Forestale e ai volontari di Protezione Civile. Al momento stanno operando in zona anche 3 Canadair e un Elicottero. L’opera dei vigili del fuoco é valsa a salvare dalle fiamme diverse aziende agricole.

Anche nel resto della provincia nel corso di questi ultimi giorni, abbiamo assistito a diversi incendi, specie nella zona nord della Provincia, in particolar modo Ieri pomeriggio, forte della ventosità che stava portando un po’ di refrigerio dopo la serie di torride giornate di fine giugno, tra Nicosia, l’Altesina e Nissoria si è sviluppato un grosso incendio in più punti, ad andare in fumo migliaia di ettari tra case, masserie, animali impazziti per il fumo e le fiamme, campi di grano pronto per essere mietuto. Il rogo è arrivato ai piedi dell’Altesina. Anche in questo caso determinante è stato il lavoro dei VVFF che hanno lavorato con il supporto delle squadre SAB, ma anche delle associazioni di volontariato. Altri incendi anche ad Agira, dove già il fuoco aveva fatto i suoi danni giorni addietro, e nel piazzese.Il bilancio per questa parte di Sicilia è già tragico, migliaia e migliaia di ettari inceneriti e siamo solo al 4 luglio.