Pergusa: rinnovata l’omologazione internazionale FIA.

Intensa giornata quella di ieri 5 luglio 2021 in Autodromo per l’ispezione triennale della FIA che consentirà il rinnovo, in scadenza proprio in questi giorni, dell’omologa internazionale del circuito.

Sotto un sole cocente, Emanuele Pirro , giunto in Sicilia direttamente dal Red Bull Ring di Spielberg, Austria dove domenica si è disputato il GP d’Austria e Roland Bruynseraede da Bruxelles, Autodromo e tracciato sono stati oggetto di accurata verifica ispettiva. Tutti soddisfatti alla fine di una estenuante giornata, Ispettori, Dirigenti , Tecnici e Presidente che ancora una volta registrano consensi ed apprezzamenti per il continuo crescendo di un impianto più sicuro e più adeguato, in linea con le normative sportive vigenti.

Le attenzioni su Pergusa, considerato il definitivo rientro nelle competizioni titolate, crescono .

Si profila un 2022 molto interessante ricco di avvenimenti ed di appuntamenti incredibili.