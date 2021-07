Vigili del fuoco – violento incendio a Leonforte in contrada picinosa

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 16.30 circa di questo pomeriggio, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono impegnati con una squadra da Enna, la squadra del Distaccamento di Leonforte e un Autobotte di rincalzo, a Leonforte in contrada picinosa.

Le fiamme alimentate dal vento forte hanno minacciato diverse abitazioni, e anche un attività commerciale sita in zona, e provocato paura tra la popolazione.

Grazie val tempestivo intervento dei VV F sono sono stati scongiurati danni a queste strutture . Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti il corpo forestale,i volontari di protezione civile e forze dell’ ordine.

Dopo due ore di intensa attività di spegnimento l incendio é stato domato In atto le operazioni di bonifica.

Sul posto anche i mezzi aerei