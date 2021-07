Grossi incendi a Piazza Armerina, Enna e Pietraperzia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Vigili del fuoco

Ancora una giornata impegnativa per i vigili del Fuoco- del comando provinciale di Enna.

Numerosi incendi si sono sviluppati nel territorio provinciale, nei comuni di piazza Armerina, Pietraperzia ed Enna.

Nella città dei mosaici due grossi incendi hanno impegnato i VVF e la forestale nei pressi di villa romana del casale e Vallone di Calé, dove si é reso necessario anche l intervento aereo.

Altra criticità si è registrata a Pietraperzia, in contrada cava, nei pressi del santuario, dove le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni. Sul posto stanno operando due squadre Vvf. Ancora criticità x le aziende agricole presenti in zona si sono registrate in contrada scioltabino, carrangiari e San tommasello sempre in territorio di Enna dove stanno operando, la squadra Vvf di Leonforte e la forestale.

Situazione difficile anche tra floristella e Grottacalda, dove la forestale sta lavorando dalla prima mattinata con l ausilio di Canadair