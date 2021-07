Incessante opera dei Vigili del Fuoco di Enna per fronteggiare i diversi incendi in Tutta la Provincia.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono stati impegnati in tutto il territorio provinciale in diversi incendi. Quelli più impegnativi si sono verificati in territorio di Piazza Armerina, monte mangone, dove le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni. Oltre ai Vvf é intervenuto il corpo forestale e un elicottero. Un altro intervento impegnativo si è registrato a Catenanuova sulla circonvallazione che porta a Centuripe, a Barrafranca verso Mazzarino. Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficoltose dal vento.