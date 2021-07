Auto alimentata a GPL prende fuoco sulla A19

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print



Nel pomeriggio di oggi i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti sulla A 19 al km 134 direzione Catania per un incendio auto alimentata a GPL.

I Vvf intervenuti con una squadra e un Autobotte in supporto hanno spento la vettura è consentito il ripristino della normale viabilità bloccata dalla polstrada per tutta la durata dell’ intervento. Nessun danno per gli occupanti della vettura.