Assoro: i consiglieri Virzi,Iulianello e Muratore su interruzione del servizio idrico.

Assoro.

I consiglieri di opposizione Virzì (M5S), Iulianello (M5S) e Muratore (Uniti per Assoro) hanno presentato richiesta per la convocazione di un consiglio comunale straordinario e urgente per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: “discussione e determinazione sulla continua interruzione del servizio idrico dati i parecchi disagi che la suddetta problematica sta causando alla comunità”

Da anni ormai, soprattutto nel periodo estivo, il nostro paese subisce continue interruzioni del servizio idrico che si verificano quasi quotidianamente. Il disagio si è accentuato in questo periodo di pandemia e con un’estate torrida che ha registrato temperature da record.

Ad oggi nessuna soluzione tangibile e certa è stata prospettata dalle istituzioni preposte per garantire alle famiglie assorine un bene primario quale è l’acqua.

Date queste premesse, i consiglieri Virzì, Iulianello e Muratore intendono sollecitare ancora di più tutto il consiglio comunale e l’amministrazione a prendere decisioni ferme e risolute per risolvere definitivamente l’annoso problema.