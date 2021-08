SS117 bis: perde la vita giovane donna di 21 anni.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Alle ore 14 i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti sulla SS 117 bis nei pressi di contrada Salinella per un incidente stradale avvenuto tra un Fiat Ducato nove posti ed una Fiat Idea.

Nel violento impatto una giovane donna di anni 21, che conduceva la Fiat Idea, perdeva la vita, mentre i nove che occupavano il furgone sono rimasti feriti e trasportati presso l’ ospedale Umberto I di Enna eccezion fatta per uno che é stato trasportato con l’ elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta. Sulle cause del sinistro sono ancora in corso le indagini.

Oltre ai VVF sono intervenuti anche il personale del 118, la polizia e l ANAS.