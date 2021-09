FRANCESCA DI RAIMONDO L’AMORE DI UNA MISS PER LA SUA TERRA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Francesca Di Raimondo nasce a Catania nel 1979 , sin da ragazza esprime il suo amore per l’arte e lo

spettacolo . Infatti lavora per reti televisive e nel campo della moda . Laureata in comunicazione e marketing ha sempre

gestito eventi culturali multidisciplinari sia in Sicilia che in Emilia Romagna per 20 anni. Periodo in cui ha collaborato con associazioni

culturali , artisti e creato eventi che hanno fatto da ponte con la nostra terra . Francesca è anche Miss Mamma Italiana 2014 , in

quanto mamma di una splendida bambina e ha partecipato a diverse eventi e trasmissioni televisive sui canali nazionali ( L’eredità , Avanti un altro ,Uno Mattina …) E’ nobildonna di un ordine cavalleresco ed è sempre stata impegnata su molti fronti sociali . Attualmente referente per Plastic free odv onlus , si batte per il territorio e per un futuro green . Si definisce “ Siciliana di Scoglio”( come diceva Sciascia) e infatti è rientrata a Belpasso , provincia di Catania ,paese natìo di Nino Martoglio del quale lei

annovera la poliedricità e la contemporaneità del suo essere , e del quale si celebra attualmente il

centenario dalla sua morte . E’ innamorata del centro Sicilia ricco di storia e fascino . Francesca infatti , a proposito di storia dice : La storia del territorio è il ponte fra la memoria e l’innovazione, quindi non può esserci sviluppo senza coscienza

storica . Ama tutte le forme d’arte …fra musica ,pittura e danza , di cui è insegnante, e ha un progetto in itinere che metterà insieme in unico denominatore tutte i suoi viaggi e le sue esperienze: un contenitore di turismo , artigianato e insieme rete di eccellenza che valorizzino la nostra bellissima terra. Il suo motto è : “Le mani sporche di lavoro sono le più pulite”…perché se si è umili e carichi di positiva buona volontà ogni obiettivo può essere raggiunto!!!

Mario Barbarino