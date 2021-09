SPORT, TRENTACOSTE (M5S): OLTRE 2 MILIONI IN PROVINCIA DI ENNA GRAZIE AL BANDO “SPORT E PERIFERIE”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

“In arrivo oltre 2 milioni di euro in provincia di Enna, grazie al bando Sport e Periferie 2020, di cui è stata pubblicata la graduatoria. Ad aggiudicarsi i finanziamenti sono stati: il Comune di Nicosia, con un contributo da 700 mila euro; il Comune di Nissoria, beneficiario anch’esso di 700 mila euro; il Comune di Agira, che riceverà un contributo di 691 mila euro”. A darne notizia il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste.

“Il Bando – continua il parlamentare – prevede un finanziamento complessivo di 300 milioni di euro, destinati a progetti per la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane. Alla Sicilia, in totale, sono stati destinati 33 milioni. Cifre importanti, una grande occasione di sviluppo e lavoro per le nostre comunità e per lo sport” – conclude Trentacoste.

Qui le graduatorie:

http://www.sport.governo.it/it/notizie/online-la-graduatoria-del-bando-sport-e-periferie-2020/