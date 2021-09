PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA: VISITE CON SUPPORTO GPS.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il Parco Minerario Floristella Grottacalda in forma che già dalla prossima domenica, 26.09.2021 , è possibile fruire del sito minerario , le domeniche e i giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oltre che nei consueti giorni feriali, con il supporto del personale dell’Ente.

In tale periodo i visitatori potranno usufruire di apposite audio video guide su tablet, che li guideranno lungo i percorsi di visita, con il supporto di una mappa GPS. Per i gruppi prenotati sarà possibile visionare il documentario “Il paesaggio della zolfara: la stori a e gli uomini di Floristella” presso la sala convegni sita nell’area del “Pozzo 3”. Ai fini organizzativi, dato il particolare momento di emergenza sanitaria, per i gruppi occorre prenotare la visita con almeno tre giorni di anticipo, inviando la richiesta all’indirizzo e – mail info@enteparcofloristella.it ; la modulistica è scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente www.enteparcofloristella.it nella pagina

“visita del parco”. Il punto di accoglienza sarà presso il Palazzo Pennisi, dove sono esposti pannelli didattici e ricostruzioni in scala degli ambiti della miniera. L’ingresso e quanto messo a disposizione dal Parco è gratuito