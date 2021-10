Valguarnera: il capogruppo Filippa D’Angelo soddisfatta per l’operato dell’amministrazione.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il Consiglio comunale di Valguarnera ha approvato atti importanti per la nostra comunità e Regolamenti necessari al buon funzionamento della macchina amministrativa.

“La maggioranza ha approvato all’unanimità tutto quello che era inserito all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale – dichiara il consigliere Filippa D’Angelo, capogruppo UDC – atti importanti per la Città in continuità con il lavoro già impostato da noi come maggioranza, che tende a garantire stabilità, ordine e trasparenza, quello di cui hanno bisogno i nostri concittadini, soprattutto in questo momento in cui le comunità sono fortemente provate dalla crisi della pandemia.

Come maggioranza siamo molto soddisfatti dell’approvazione del Regolamento dell’Albo degli Avvocati, del Regolamento della Polizia Municipale, di quello del Contrasto all’Evasione e della Rateizzazione, tutti Regolamenti che ci hanno impegnato tempo ma che garantiscono una gestione non superficiale della cosa pubblica. Altri atti importanti sono stati quelli che hanno seguito i lavori della IV Commissione, infatti abbiamo nuovamente dovuto approvare una integrazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, visto che ci sono stati approvati due Progetti per altrettante opere pubbliche che verranno fatte, il progetto dell’Asilo Nido e il Progetto della Rigenerazione Urbana che vedrà la riqualificazione della nostra Villa comunale Falcone-Borsellino, il mio orgoglio è anche quello di vedere concretizzare due atti di indirizzo a mia firma che hanno trovato l’approvazione in consiglio comunale e la giusta attenzione da parte del Responsabile dell’UTC.

Agli effimeri attacchi che vorrebbero perpetrarmi i consiglieri di minoranza, ossia che io, in qualità di consigliere, sarei “incompatibile a convenienza”, rispondo con fatti e dati alla mano: io mai sono stata assente, mai ho abbandonato l’aula, mai mi sono sottratta alle responsabilità che mi sono proprie, mai ho votato per partito preso, e potrei continuare dicendo che mai mi sono piegata a nessuna logica, invece li invito a portare a conoscenza della cittadinanza, che li ha portati in aula consiliare perché rappresentassero quella sana opposizione, tutti gli atti e tutte le proposte portate in aula per contribuire al miglioramento della nostra cittadina,

Noi consiglieri di maggioranza continuiamo uniti a percorrere il cammino che abbiamo tracciato fin qui, sempre nel rispetto dei cittadini e per il bene comune.”

Filippa D’Angelo, capogruppo UDC