FORTE VENTO ABBATE DIVERSI ALBERI AD ENNA E NELLA PROVINCIA. IMMEDIATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna.

A causa del maltempo registrato oggi in provincia, i vigili del fuoco del Comando di Enna sono stati impegnati in numerosi interventi.

I comuni maggiormente interessati sono il capoluogo, Piazza Armerina , Regalbuto e Pietraperzia. Il forte vento ha abbattuto diversi alberi creando difficoltà per la viabilità in provincia. Per fortuna non si segnalano danni a persone