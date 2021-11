Ad Agira sabato e domenica evento culturale e giornata ecologica per il lago Pozzillo

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’ Associazione “Circolo Sportivo Agirino Italcaccia – Italpesca – Italcavalli” di Agira organizza, grazie al contributo della presidenza dell’ Ars e la collaborazione del Comune di Agira per i giorni 6 e 7 Novembre alcune iniziative volte alla valorizzazione turistico ed ambientale del lago Pozzillo. Sabato 6 si svolgerà, dalle ore 17,00 presso lo storico Palazzo “Giunta” un incontro sul tema: “Ecoturismo, tutela ambientale e percorsi di valorizzazione del Lago Pozzillo”. Il programma prevede il saluto da parte del presidente Briga Bernardo e della Dott.ssa Ausilia Cardaci Assessore ai Beni Paesaggistici e Culturali. Parteciperanno nella qualità di relatori il Dott. Gaetano Punzi Vice Direttore del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale sul tema “Il lago Pozzillo, funzioni e caratteristiche ambientali” l’ ing. Ascenzio Lociuro esperto in reti idriche sul tema “Il lago Pozzillo e la sua valorizzazione” e il Dott. Pietro Luigi Manno su “Risorse ambientali ed Enti locali”. La manifestazione prevede la proiezione del documentario storico sul “Lago Pozzillo”. Domenica 7 si svolgerà una giornata ecologica presso il lago Pozzillo e momenti ricreativi. Previsto inoltre un premio fotografico per la più bella fotografia del “Lago Pozzillo”. Il lago di Pozzillo, ricadente nel comune di Regalbuto, Agira e Gagliano Castelferrato è uno di quei rari esempi di quando la mano dell’uomo riesce a creare un ambiente naturale magnifico. ll lago è infatti artificiale e si è formato dopo la costruzione dell’adiecente diga nel 1959 sul fiume Salso, in prossimità di Regalbuto, al centro della Sicilia. Tutt’intorno si è anche sviluppato un bosco di alberi di Eucaliptus, che insieme alla acque del lago e i colli circostanti, rendono questo posto davvero speciale