Nicosia: aperto alla viabilità il lotto b4 della Nord Sud.

Sono stati consegnati, oggi lunedì 15 Novembre i lavori, per migliorare la viabilità nella zona Nord della Provincia. Ad essere interessati per un valore di 2.200.000 euro, la strada che collega Agira a Nicosia ( fino al bivio di Nissoria ). Dopo anni di attese, grazie all’impegno del sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri (M5s) finalmente si comincia. Quanto prima saranno assegnati dalla Provincia i lavori, per un valore di 3.200.000 euro, per la parte che va dal bivio Nissoria fino a Nicosia . A breve inoltre dovrebbe essere completato il lotto B4a della Nord Sud . FINALMENTE ANCHE PER NICOSIA LA SPERANZA DI RIDURRE LE DISTANZE si fa concreta.