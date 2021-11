I coordinatori provinciali di Coraggio Italia ad Enna per discutere sulle prossime scadenze elettorali

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sabato, 20 novembre, si è svolta ad Enna la riunione della direzione regionale di Coraggio Italia per una approfondita valutazione della situazione politica in Sicilia in vista delle prossime scadenze elettorali. La riunione è stata presieduta dal coordinatore regionale di Coraggio Italia, l’on. Salvo Giuffrida.

“Sarà un momento di confronto – spiega l’onorevole – ma anche un dibattito sul futuro sviluppo della Sicilia. La presenza di tutti i coordinatori provinciali sarà fondamentale per stabilire la linea che il partito dovrà perseguire alle prossime elezioni nella città di Palermo e alle elezioni regionali del prossimo anno in Sicilia. Nel capoluogo siciliano ci presenteremo con una lista, vogliamo dare la nostra impronta senza mai trascurare le direttive imposte dal partito nazionale.

Abbiamo partecipato fino ad oggi attivamente alle tornate elettorali che si sono svolte a sostegno del centro destra – conclude il coordinatore – ma vogliamo essere presi nella giusta considerazione e direttamente coinvolti nelle scelte che il centro destra farà per poter proseguire in un percorso comune. In questo desideriamo essere trasparenti e coerenti”.