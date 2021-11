LAUREA HONORIS CAUSA ALL’ENNESE SANDRO FRATTALEMI

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Sabato 27 novembre c.a. presso la Sala Consigliare del Comune di Contursi Terme (SA), in presenza del Sindaco Prof. Antonio Briscione in videoconferenza dalla sede operativa del Polo Accademico Internazionale di via Dante 15 A in Cagliari – Sardegna con il Magnifico Rettore Costantino Mazzanobile e il Presidente del Polo Accademico Internazionale della Sardegna e Svizzera, Prof. Silvio Siciliano, è stata conferita la Laurea Honoris Causa di Dottore in Scienze della Difesa e della Sicurezza al Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Sandro Frattalemi.

Il Magnifico Rettore Costantino Mazzanobile e il Presidente del Polo Accademico Internazionale della Sardegna e Svizzera, Prof. Silvio Siciliano e il Senato Accademico hanno conferito al Cav. Sandro Frattalemi, la Laurea Honoris Causa con la seguente motivazione “Delle sue esemplari qualità morali, Civili, Etiche e Religiose e per la Sua Brillante intelligenza e carriera professionale di Alto profilo ne riflettono la sua onestà intellettuale e spirito d’iniziativa non sono disgiunte da profonde doti umane”.

Sandro Frattalemi, Maresciallo dell’Esercito Italiano dopo l’attività lavorativa, dedica gran parte del suo tempo libero alle varie attività, sindacale, culturale, sociale e volontariato sempre per il bene collettivo.

Il Sottufficiale Frattalemi ha partecipato a numerose attività all’estero e in Italia e ricopre le cariche di Presidente/Cofondatore del Sindacato Militare dell’Esercito Italiano “ITAMIL”; Vicepresidente/Cofondatore dell’Associazione Culturale “l’Italia S’è Desta”;

Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione di Cosenza; Segretario del Gruppo Alpini di Cosenza “Dino Paolo Nigro” ed è Socio Onorario dell’Associazione Lotta Tumori (ALT) di Cosenza.

“Un riconoscimento importante per me che si aggiunge ai tanti riconoscimenti conseguiti nel corso della mia carriera professionale” – dichiara Frattalemi che ringrazia il Polo Accademico Internazionale per il prestigioso riconoscimento assegnatogli.