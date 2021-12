Nuovi assetti delle Strutture Semplici dell’Asp di Enna

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

La Fedir plaude alla particolare attenzione che la Direzione dell’Asp di Enna ha, ancora una volta, dato agli assetti aziendali, poiché, tra le prime in Sicilia, ha affidato la responsabilità delle Strutture Semplici amministrative e tecniche, individuando i relativi

Dirigenti, in applicazione dell’ art.70 del CCNL delle Funzioni Locali. Come già annunciato dalla Direzione Asp, a breve sarà completato l’intero assetto con l’assegnazione degli incarichi professionali, che rappresentano l’ultimo tassello della

organizzazione aziendale, ma altrettanto indispensabili nell’individuazione di responsabilità, di budget e obiettivi.

Sappiamo per certo, afferma il Segretario Mingrino, che il Dr Iudica, la Drssa Cillia e il Dr Cassara’, sapranno cogliere l’opportunità fornita dalla legge di bilancio, qualora, come sperato, prevedesse la stabilizzazione anche del personale amministrativo, tecnico e

professionale della sanità, reclutati a tempo determinato durante la pandemia. Questi professionisti sono stati dietro le quinte dei nostri medici e infermieri, ma altrettanto utili nel fornire supporto e collaborazione nella lotta contro questo nemico occulto.

Salvatore Mingrino

Segretario Regionale Aggiunto Fedir

Sezione di Fedirets, Sindacato nazionale che rappresenta i Dirigenti e i Direttivi

professionali, tecnici e amministrativi, del Servizio Sanitario, delle Regioni, degli Enti locali

e Segretari comunali e provinciali.