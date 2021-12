Assemblea Nazionale Confartigianato Imprese: momento di alto confronto con le Istituzioni

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print



Il 30 novembre, presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, si è tenuta l’Assemblea Nazionale della

Confartigianato Imprese 2021. Un evento di grande spessore iniziato con un messaggio del Presidente della

Repubblica Sergio Matterella, a cui è seguita l’apertura dei lavori officiata del Presidente della

Confartigianato Imprese Marco Granelli e successivamente proseguito con un intervento del Ministro dello

Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Il punto focale dell’Assemblea è stato il tema della ripartenza. “Chiediamo il pieno coinvolgimento delle

piccole imprese nell’attuazione del Pnrr e grandi riforme per rimuovere gli ostacoli storici allo sviluppo del

Paese e al rilancio delle attività produttive”. Con queste parole Marco Granelli, ha esordito dinnanzi ad

un’ampissima ed attenta platea composta da tutte le delegazioni di Italia e da chi – in qualità di esterno al

sistema- ha colto l’importanza dei temi trattati e l’unicità dell’evento.

Proprio partendo da questo input, il Ministro Giorgetti ha voluto ribadire come questo “Sia il tempo degli

imprenditori” e che “senza imprenditori coraggiosi non c’è possibilità di vincere queste sfide, non c’è Stato

che possa generare sviluppo economico. Ma appunto perché è tempo dell’investimento e degli

imprenditori è anche il tempo della cultura del lavoro, e del lavoro manuale” che in questo Paese “è stato a

torto considerato lavoro di serie B”. L’obbiettivo è puntare su “tanti giovani imprenditori. Questo è

l’investimento che sta facendo il governo che ha il dovere di creare le condizioni materiali e anche morali

affinché’ questa ripresa e rinascita ci sia”.

Il Presidente Marco Granelli, ha poi voluto porre l’accento su un argomento attualmente molto spinoso; il

rincaro delle materie prime. In un anno l’aumento delle materie prime non energetiche è stato del 35,2% il

che si è tradotto in una spada di Damocle sulla testa delle PMI pari a 46,2 miliardi di euro. Non solo, anche

l’energia elettrica avrebbe subito un incremento di non poco conto, si parla di un +23% rispetto a tutta

l’Eurozona. La soluzione sarebbe soltanto una, attuare riforme concrete che mirino ad eliminare la

distorsione degli oneri di sistemi per cui meno si consuma, più si paga.

Il Ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ha risposto ricordando come il Governo sia a lavoro per

cercare di attenuare il forte impatto delle bollette energetiche sui bilanci di famiglie e imprese.

Ed è proprio a tal riguardo che il Presidente della Confartigianato Imprese Enna, Peter Barreca – presente

all’Assemblea in rappresentanza della sua Sede insieme al Vicario Pierpaolo Tirrito, ed ai Vice Presidenti

Luigi Mascaro e Mario Rizzo- ha voluto sottolineare come questi interventi debbano essere varati con

urgenza. “L’Assemblea Nazionale della Confartigianato come ogni anno ha rappresentato un momento di

alto confronto in cui le Istituzioni hanno recepito le criticità che quotidianamente vengono rilevate dalla

Federazione. La questione rincari materie prime, energetiche e non, è un argomento sul quale non si

smette mai di tornare. Sempre la medesima, la richiesta, ossia quella di operare un intervento urgente che

metta al riparo le Imprese. Noi come Associazione attraverso il Cenpi siamo in grado di offrire le migliori

condizioni sul mercato e la conferma arriva dall’elevato numero di utenza che decide di affidarsi al nostro

Consorzio per l’Energia. Tuttavia va da sé come un cambio di rotta debba provenire dal Governo il quale

dovrà attivarsi nel minor tempo possibile per limitare questo ulteriore aggravio posto sulle spalle delle

Imprese”.

In Assemblea, presente su invito della Confartigianato Imprese Enna, anche il Senatore Fabrizio

Trentacoste