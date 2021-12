MALAFEMMINA OROLOGI E ACCESSORI DONNA TRA ARTE E PAESAGGIO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Si chiama Concetta Nasello ed è una affermata imprenditrice siciliana operante nel territorio ennese, impegnata già da diversi anni nel mondo della fotografia e della grafica. Recentemente, Concetta Nasello si è cimentata anche in un nuovo progetto che nasce dalla sua voglia di realizzare un marchio nuovo, frutto della sua passione e della sua creatività. L’obiettivo è quello di unire le sue passioni, ovvero grafica e fotografia e valorizzare le tradizioni della nostra Isola attraverso una collezione di accessori mirata a rappresentare luoghi di rara bellezza,colori e disegni della nostra Sicilia. Abbiamo avuto quindi il piacere di incontrare l’imprenditrice, nel cuore della Sicilia, per conoscere meglio e da vicino i suoi progetti futuri.

Concetta, quali sono gli Obiettivi che ti poni di raggiungere attraverso questa nuova attività:

Il mio obiettivo è il volere rappresentare la nostra Sicilia con i suoi colori,luoghi,le sue tradizioni,la sua storia,la cultura e il suo splendido paesaggio attraverso accessori unici nel suo genere. Al momento abbiamo iniziato con gli orologi,di cui e’gia pronta una nuova collezione primaverile,con nuovi colori,sfondi e paesaggi che rappresentano un’altro luogo di incantevole bellezza. Il nostro

obiettivo è quello di inserire altri accessori per donna.

Quali sono Le ispirazioni di Malafemmina.

La nostra prima collezione si ispira alla splendida Taormina luogo di cui rimango incantata dai colori e dai disegni geometrici e sinuosi delle nostre maioliche siciliane. Quindi decido che dovessero far parte del mio progetto. Nascono cosi i primi due orologi “Ginestre

di cielo” e “Incendio d’amore” entrambi rappresentano due maioliche siciliane. Altro luogo di cui rimango incantata è la splendida Isola Bella e quindi inizio a fare alcuni scatti fotografici dalle quali in post produzione tiro fuori delle pitture e nasce dell’orologio quadro Isola Bella . Per completare la collezione ho voluto rappresentare le teste di moro in una veste nuova,quindi inizio a fare alcuni schizzi con carta e matita per poi passarli al pc e completarli con grafica,nasce così l’orologio “I mori di Malafemmina”.

A chi vi affidate per la realizzazione degli orologi

Per la realizzazione degli orologi, ci affidiamo a delle aziende qualificate, alle quali diamo delle direttive specifiche sui materiali di altissima qualita’ da utilizzare in conformita con le direttive europee. Le nostre grafiche delle casse sono particolari non solo per il nostro design,ma anche perché sono realizzate in 3d (stampa a rilievo).

Chi è Malafemmina?

Malafemmina rappresenta la donna forte,sicura di se e delle sue capacità. Una donna piena di coraggio e di risorse,proprio come la sua amata terra. Ribelle dentro nel suo animo,non teme pregiudizi,ma va dritta verso i suoi obiettivi. Store online e vendita. I nostri orologi si possono visionare nel nostro store online, al momento vendiamo in Italia, Belgio, Francia e Germania.