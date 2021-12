Sergio Mattarella all’Università Kore di Enna.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in elicottero ad Enna per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’ Università Kore. Al suo arrivo il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal sindaco di Enna Maurizio Dipietro. La cerimonia si tiene nell’edificio di Chirurgia del nuovo Polo scientifico e tecnologico in contrada Santa Panasia alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Istruzione e della Ricerca Cristina Massa. Al suo arrivo Mattarella è stato salutato da un forte applauso. Durante la cerimonia di inaugurazione c’é stato un caloroso applauso per Patrick Zaki, liberato l’altro ieri in Egitto. A ricordarlo e stato un rappresentante degli studenti, egiziano come lui, che ha detto di essere giunto in Italia con un barcone. Il giovane ha anche ringraziato Mattarella per il suo operato. (ANSA).