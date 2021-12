IL COMUNE DI CENTURIPE RICEVE A FIRENZE Il PREMIO “ARCHEOLOGIA VIVA TOURISMA 2021 PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il 17 dicembre 2021, alle 17.15, presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze, il Comune di Centuripe, rappresentato dal Sindaco Salvatore La Spina, riceverà il prestigioso premio “Archeologia Viva Tourisma 2021” per la valorizzazione del patrimonio culturale.

L’importante riconoscimento viene consegnato al paese che più d’ogni altro si è distinto, durante l’anno, nell’organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione ed alla promozione del proprio patrimonio culturale e territoriale.

Tra il 2020 ed il 2021, infatti, Centuripe è stato uno dei borghi italiani più attivi in ambito culturale, programmando un calendario di eventi e valorizzando le ricchezze archeologiche, artistiche e paesaggistiche del luogo.

“Ritirare questo premio nella mia città di adozione” dice Salvatore La Spina Sindaco di Centuripe, “è un grande onore. Qui ho studiato ed ho maturato le esperienze che sto mettendo a disposizione della mia comunità, che ha fortemente sostenuto questa mia idea di rinascita culturale e, mi auguro presto, turistica. C’è ancora molto da fare per il recupero del patrimonio storico, ma questo riconoscimento è il segno che la strada che abbiamo imboccato è quella giusta; non bisogna tornare indietro. È un premio che condivido con tutte le persone che hanno lavorato al mio fianco, la giunta comunale ed il gruppo consiliare di maggioranza, le associazioni, gli sponsor privati ed i cittadini che ci hanno dato la forza di proseguire nonostante le grandi difficoltà incontrate in questo primo anno di amministrazione.”

Le ragioni che motivano la consegna di questo premio sono molteplici, così come gli eventi che ne sono causa.

Prima di tutto va ricordato il ritorno della testa di Augusto, capolavoro assoluto dell’arte romana in Sicilia. Un rientro reso possibile grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Siracusa ed il Parco Archeologico di Catania, che ha visto come regista l’Assessore Regionale Alberto Samonà. Per il suo straordinario pregio artistico, la testa di Augusto, si candida ad essere una delle opere iconiche dell’isola.

A seguire il grande successo della mostra “SEGNI” che ha ospitato le opere grafiche dei più importanti artisti del novecento europeo in dialogo con le pitture risalenti al neolitico ed uniche in Sicilia orientale di “Riparo Cassataro”, sito archeologico aperto per la prima volta al pubblico.

Importante è stata inoltre l’inaugurazione e la creazione del primo centro espositivo comunale: “Antiquarium”.

Il comune è stato inoltre scelto per rappresentare la Sicilia all’interno del progetto “Boccata d’Arte”, ospitando le installazioni en plein air dell’artista Renato Leotta sulle sponde del fiume Simeto e nel borgo di Carcaci.

Ed ancora, l’adesione al Festival dei Teatri di Pietra, che ha visto esibirsi il celebre Coro Lirico Siciliano nello scenario suggestivo della “Dogana”, mausoleo d’età imperiale; l’adesione ai “Borghi dei Tesori“; la rassegna cinematografica per i quartieri “Scendi che c’è il cinema“.

Ed infine il primo “Centuripe Archeo Film – Festival Internazionale del Cinema Archeologico“, tre giorni di proiezioni ed incontri, che ha ospitato film tematici di registi provenienti da tutto il mondo ed ospiti del calibro di Stefano Bucci e Antonio Natali.

In occasione di “Tourisma 2021”, Centuripe è presente per i tre giorni del salone con uno stand, per presentare al pubblico nazionale ed internazionale, le offerte culturali, artistiche, archeologiche, paesaggistiche e culinarie del proprio territorio.

l Salone dell’Archeologia e del Turismo culturale dal 17 al 19 dicembre 2021 al Palazzo dei Congressi di Firenze. L’evento, il più importante e partecipato del settore a livello europeo – organizzato come sempre da Archeologia Viva (Giunti Editore) – farà il punto sulle eclatanti scoperte archeologiche degli ultimi anni e con uno sguardo attento al patrimonio di casa nostra.

Dopo quasi due anni di collegamenti da remoto, “tourismA” si svolge completamente in presenza nel rispetto rigoroso delle normative covid, ma puntando sulla normalità e sul piacere di tornare a incontrarsi e parlarsi “dal vivo”. In programma duecentocinquanta relatori che – nella consolidata tradizione di “tourismA” ci condurranno in un fantastico viaggio nel tempo e nello spazio. Tra i big di questa edizione: il direttore generale Musei ed ex soprintendente di Pompei Massimo Osanna, il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne, l’archeologo e presidente del Fai Andrea Carandini, l’esperto in civiltà micenea Louis Godart, il geologo e noto conduttore tv Mario Tozzi, l’altro autore e volto televisivo Cristoforo Gorno, il medievista Franco Cardini, il paleoantropologo Giorgio Manzi el’acclamatissimo Alberto Angela che chiuderà come di consueto – ma questa volta necessariamente in video per evitare assembramenti – la kermesse fiorentina.