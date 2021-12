Enna: I Vigili del fuoco fanno visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale Umberto I

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Domenica 19 dicembre, una delegazione in rappresentanza dei vigili del Fuoco di Enna si é recata presso il reparto di pediatria dell’ospedale Umberto I di Enna. I VVF hanno donato un televisore e dei panettoni al reparto. La consegna è stata effettuata in collaborazione con l’associazione di volontariato “Happy smile OdV” federata a Vip Italia Onlus. A ricevere i vigili del fuoco e i volontari dell’associazione era presente la responsabile del reparto di pediatria, dottoressa Millauro il personale sanitario ed i piccoli ospiti del reparto.

Come in passato, anche quest’anno i Vigili del Fuoco, hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai bambini del reparto con la speranza di offrire loro un momento gioioso