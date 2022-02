ATI ENNA: ASSEMBLEA DEI SINDACI SULLE PARTITE PREGRESSE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print



Questa mattina si è tenuta l’assemblea dei sindaci da me convocata per trattare

l’argomento delle partite pregresse, alla luce di una nuova giurisprudenza, della

sentenza della Corte di Cassazione e della sentenza del tribunale di Enna; è stato un

confronto molto proficuo; chiaramente è emersa la volontà di cercare di superare

un’annosa questione che va avanti ormai da diversi anni e su cui si sta valutando se

scelte del passato,certamente discutibili, possano oggi essere messe in discussione al

fine di dare una massima e più proficua tutela ai cittadini.

Stiamo lavorando per verificare la possibilità di sgravare i cittadini della provincia di Enna

da questa odiosa posta che viene prevista in tariffa, anche con un intervento diretto dei

comuni, compatibilmente con le condizioni economiche e finanziarie degli enti.

Intanto, al prossimo CDA che convocherò nei prossimi giorni, richiederò ulteriori

approfondimenti in termini di quantificazione economica della vicenda e avanzeremo una

richiesta al gestore di sospensione delle partite pregresse, al fine di valutare ogni

ulteriore deliberazione.

Il Presidente

avv.Nino Cammarata

