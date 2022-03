CENTURIPE: SABATO 5 MARZO RADUNO REGIONALE GUIDE TURISTICHE

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Si è tenuto a Centuripe, il raduno regionale delle guide turistiche, un educational di un giorno che formerà gli operatori del settore provenienti da tutta la regione Sicilia sulle ricchezze storiche, culturali, paesaggistiche e culinarie del borgo.

I tanti partecipanti si ritroveranno alle dieci in P.zza Diaz e guidati da archeologi, storici e volontari che conoscono a fondo il patrimonio ed il tessuto urbano, si inoltreranno per le vie del paese, creando un tour guidato che verrà poi inserito nelle proposte turistiche delle varie agenzie aderenti all’iniziativa.

Le mete interessate saranno molte e diverse tra loro, divise tra arte antica ed arte sacra, così da poter offrire una visione completa ed esaustiva delle svariate offerte culturali.

La prima parte del tour si avvierà per le piazze del centro storico, passando poi, tra le altre varie destinazioni, dalla Chiesa Madre dell’Immacolata Concezione (che si avvia al completamento del restauro esterno) e l’oratorio di San Giuseppe, per poi concludersi con la visita al Museo Archeologico Regionale ed agli Augustales. Nel pomeriggio, invece, sarà possibile visitare le colline Calanchi del Cannizzola e l’esposizione degli artigiani di Centuripe.

“Sono orgoglioso e soddisfatto di questa splendida iniziativa organizzata in collaborazione con Args”, dice il Sindaco Salvatore La Spina, “Sarà la prima grande occasione per presentare il nostro paese agli operatori del settore! Finalmente Centuripe inizia a suscitare interesse, presto raccoglieremo i frutti di tutto il lavoro d’organizzazione e promozione per cui, in questo primo anno e mezzo di mandato, io e la mia amministrazione ci siamo spesi senza sosta.”