Si è svolto oggi a Pergusa (EN) presso l Hotel Riviera il V° Congresso Regionale della CONFSAL VVF.

Hanno presenziato i lavori FRANCO GIANCARLO, Segretario Generale, Antonio Retto, Walter Stranieri e Leo Magrone, Segretari Nazionali della CONFSAL VVF e Giovanni Speciale vice Segretario Regionale della CONF

Hanno portato il saluto, con un intervento telefonico, il Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci, gli assessori regionali alle infrastrutture On. Marco Falcone e alla sanità On. Ruggero Razza, gli ex Ministri Enrico La Loggia ed Enzo Bianco. Ha altresì inviato un messaggio il Presidente dell’ Assemblea Regionale On. Gianfranco Micciche. Inoltre, sono intervenuti gli ingg. Ennio Aquilino Direttore Regionale dei vigili del fuoco siciliani e Salvatore Cocina, Direttore Regionale della Protezione Civile siciliana.

Il Congresso ha rieletto all unanimità Vincenzo Catalano Segretario regionale della CONFSAL VVF Sicilia. I lavori si sposteranno a Roma dal 11 al 13 aprile per il più ampio ed articolato Congresso nazionale di categoria.