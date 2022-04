CONGRESSO NAZIONALE CONFSAL VVF.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

SI é concluso il V° congresso nazionale della CONFSAL Vigili del Fuoco che si é svolto a Roma i giorni 11-12 e 13 aprile.

All ‘ importante appuntamento hanno preso parte oltre 130 delegati provenienti da tutta Italia unitamente ad una folta delegazione Siciliana.

Il congresso é stato aperto con un convegno cui hanno preso parte, il Ministro degli interni Luciana Lamorgese, il Sottosegretario agli interni con delega per i Vigili del Fuoco Sibilia, il Capo Dipartimento dei VVF Pref Lega, il Capo del CNVVF Parisi il Capo della Protezione Civile nazionale Curcio e numerosi parlamentari di varie estrazione.

A conclusione dei lavori congressuali, in seno alla segreteria nazionale sono stati eletti i siciliani Antonio Retto e Vincenzo Catalano.

Oltre all ingresso nel massimo organo della CONFSAL VVF dei due segretari Nazionali, la delegazione Siciliana ha ottenuto la nomina di 3 coordinatori Nazionali, Francesco Celauro, Alfio Cavallaro e Salvatore Citrano e di numerosi componenti del Direttivo Nazionale, Consulta Direttivi e Dirigenti e presidenza Revisori conti.

Tutti i delegati hanno manifestato ampia soddisfazione per i risultati ottenuti recentemente, quali la sottoscrizione del Contratto nazionale di Lavoro, i sei scatti stipendiali ed il riconoscimento della specificità lavorativa. In tema di prevenzione e sicurezza si è tenuta in regione una riunione tecnica presieduta dal Presidente Musumeci cui hanno preso parte i vertici dei VVF. PC e Forestale. Si è discusso di misure preventive in vista della prossima stagione estiva finalizzati a scongiurare i disastri degli anni passati.