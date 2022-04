Il Mud 118 Sicilia dona uova di Pasqua per i bambini delle case famiglie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print



Il MUD 118 Sicilia (Movimento Unito Dipendenti) associazione di categoria dei dipendenti della SEUS SCpa, in collaborazione con AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ONLUS), con immenso piacere rende noto che in vista della Santa Pasqua ha provveduto a donare in diverse case famiglia e centri accoglienza, della Sicilia, le uova di Pasqua per i bambini è i ragazzi ospiti nelle stesse.

Abbiamo donato dei sorrisi e abbiamo ricevuto in dono dei sorrisi, perché crediamo nelle parole di Madre Teresa: “Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso.”

Buona Pasqua a tutti.