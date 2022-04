CENTURIPE: VIII SAGRA DELL’ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP 22- 24 aprile 2022

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dal 22 al 24 Aprile 2022 Centuripe ospiterà l’VIII Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp. La manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, celebra l’arancia, primo prodotto di esportazione agricola del territorio che le conferisce l’appellativo di “Città dell’Arancia Rossa”.

Dopo diversi anni di fermo la sagra ritorna in grande stile, con un programma ricco di convegni tematici sullo sviluppo e l’innovazione agricola, sulle possibilità finanziarie ed economiche per supportare il settore, sui benefici e sulla commercializzazione della arancia, di Show Cooking, degustazioni, spettacoli e concerti.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17.00 del 22 aprile con un congresso sul tema delle innovazioni tecnologiche come volano di sviluppo attraverso i giovani in agricoltura. Alle 19.00, in compagnia della banda musicale di Centuripe, seguirà l’inaugurazione con l’apertura dei numerosi stand distribuiti per tutto il centro storico.

Oltre ai numerosi momenti di intrattenimento, alle degustazioni a cura delle varie associazioni e dell’Istituto Alberghiero “Don Pino Puglisi”, agli show cooking dell’Associazione Cuochi Ennesi, tre saranno gli spettacoli serali di punta:

22 aprile ore 21.00: Concerto tributo a Battiato con i “Fisiognomica”;

23 aprile ore 21.00: Spettacolo “Le avventure Di Litterio” con Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri;

24 aprile ore 21.00 Gran gala lirico corale “Il Risveglio” a cura del Coro Lirico siciliano che coincide con la cerimonia di inaugurazione del restauro della Chiesa Madre di Centuripe.

Il Borgo Siciliano si candida così ad essere la capitale dell’arancia, riscoprendone i sapori, le peculiarità, i vantaggi commerciali ed offrendo tre giorni di riflessione, svago e ripresa economica, sociale e culturale.

La sagra dell’arancia è organizzata dal Comune di Centuripe con il patrocino dell’Assemblea Regionale Siciliana , ha avuto il supporto economico di LUXESCO, Manusia Restauri Monumentali e MED Service; il sostegno organizzativo del Consorzio dell’Arancia Rossa IGP e di Euroagrumi e la collaborazione del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Un ringraziamento particolare all’Azienda Agricola ZAGARA, all’Istituto Alberghiero di Centuripe e a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento.