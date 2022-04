Enna: cittadinanza onoraria alla prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dello statista ennese Napoleone Colajanni.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Nel pomeriggio di ieri, in Consiglio Comunale della Città di Enna, su proposta del Sindaco, avv. Maurizio Dipietro, ha concesso la cittadinanza onoraria alla prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dello statista ennese Napoleone Colajanni.

Maria Letizia Colajanni, nasce ad Agrigento l’8 settembre 1936. Laureata in lingue e letteratura inglese, presso l’Istituto Orientale di Napoli, ha insegnato inglese e successivamente è stata preside negli Istituti Secondari Superiori Statali. Dal 1985 al 1990 è stata componente del Consiglio Provinciale di Palermo. Attivista e Dirigente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, , di cui è stata Vice Presidente del Comitato Provinciale di Palermo, coordinatrice regionale per gli interventi nelle scuole, membro del Coordinamento Nazionale delle Donne dell’ANPI e membro del Consiglio Nazionale. Recentemente è stata insignita dell’onore di Presidente Onoraria Nazionale dell’ANPI.

Il conferimento è stato votato all’unanimità ed ha visto la concordanza di maggioranza ed opposizione. “La professoressa Colajanni ci ha stimolato ed ha contributo nell’organizzazione del centenario della scomparsa dell’Onorevole Colajanni: la sua vita stessa è un percorso valoriale, che va da suo nonno Napoleone Colajanni a noi. La sua appartenenza alla comunità ennese è indissolubile, ovvero rappresenta un legame che la famiglia Colajanni ha da sempre con Enna: siamo orgogliosi di averla come concittadina”, ha affermato il Sindaco.

“Vi ringrazio per questo onore che ricevo, che intendo come un omaggio ai giovani di questa città. Sottolineo che la politica non è corruzione: bisogna dare ai giovani esempi positivi, come quello di mio nonno, per sfatare l’erronea convinzione. Nella mia vita ho sempre lavorato per costruire questo rapporto di memoria, da trasmettere non solo ai miei figli e ai miei nipoti, ma a tutti”, ha affermato, con commozione, la neo cittadina ennese, “i giovani devono essere i partigiani e i paladini della nostra Costituzione, della nostra Repubblica e del nostro domani!”

Maria Letizia Colajanni è donna di grande intelligenza e cultura ha dedicato la sua vita alla collettività e alla formazione delle giovani generazioni, orientandoli alla cittadinanza attiva ed ai valori costituzionali di giustizia sociale, libertà e democrazia. Il suo rapporto con la Città di Enna è stato sempre continuo e costante, grazie alle radici familiari, al legame con il Liceo Classico Napoleone Colajanni, oggi I.I.S. Napoleone Colajanni, agli insegnati e ai giovani ennesi.

La professoressa Maria Letizia Colajanni è da sempre ennese, grazie ad una sintonia costantemente manifestata con la Città di Enna.