SCUOLA – Stipendi docenti e Ata mai così in ritardo rispetto all’inflazione, Anief: il Governo pensa di chiudere la partita con qualche ‘mancia’, non funziona così e venerdì sarà sciopero

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Gli stipendi del personale della scuola non sono mai stati così in ritardo rispetto al costo della vita e senza un intervento economico importante del Governo presto il gap aumenterà ancora di più: lo sostiene Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, dopo avere appreso la stima dell’Istat, di questi giorni, che nell’ultimo periodo ha fatto crescere l’inflazione ufficiale al 5,8%. Agli aumenti generalizzati e sulle materie prime dovuti al Covid, si stanno poi aggiungendo le conseguenze sull’economia nazionale dovute alla guerra in Ucraina. In questa situazione noi cosa facciamo? “Pensiamo di colmare i 20 punti di ritardo rispetto all’inflazione, accumulatisi negli anni, con un doppio intervento a dir poco modesto: il rinnovo contrattuale 2019/2021 che comporta un po’ di arretrati e il 4% di aumento, ed ora una ‘mancia’ di 1.000 massimo 2.000 euro una tantum a duemila docenti iper-formati prevista dalla irricevibile riforma del reclutamento e formazione. Ma stiamo scherzando? Noi non ci stiamo e venerdì prossimo scioperiamo”, ricorda il leader dell’Anief.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE

“Credo che questo dibattito sia diventato davvero scadente. Qui c’è un problema concreto – sottolinea Pacifico intervistato dall’agenzia Teleborsa – perchè mai come oggi bisognavalorizzare e non svilire il lavoro che ogni giorno si fa in classe, magari fosse solo in classe” e senza progetti o funzioni aggiuntive. “Come penso anche al personale che in questo momento è stato espulso dalle classi solo perché non ha ottemperato all’obbligo vaccinale”. Pacifico chiede: “Se da domani, 1° maggio, non serve più il Green pass per entrare a scuola e negli edifici pubblici. Perché allora non possono rientrare in classe tutti i docenti?”.



Il sindacalista autonomo pensa anche al “personale amministrativo ed educativo della scuola: anche loro non sono valorizzati per il lavoro che svolgono. I loro stipendi sono sempre più poveri. La verità è che lo Stato, anziché trattare solo con Confindustria per il lavoro privato, metta i soldi per la scuola, per i dipendenti della scuola, perché gli stipendi sono veramente da morti di fame. Ricordo che negli ultimi 16 anni sono stati firmati soltanto due contratti per i dipendenti pubblici: quelli del 2006/2009 e del 2016/2018. Gli altri periodi sono stati ‘liquidati’ con delle somme forfettarie. Invece nel lavoro privato – ricorda Pacifico – gli aumenti medi nello stesso periodo sono stati anche del 30%”.

LE RICHIESTE DEL SINDACATO

Anief chiede al Governo di recuperare i 7 punti d’inflazione che comunque rimarrebbero in vita anche con l’aumento del 4.02% del prossimo rinnovo contrattuale che attualmente è appena sopra i 100 euro medi a lavoratore: servirebbero, quindi, altri 200 euro. Come servirebbe le indennità di sede, incarico e rischio biologico, ma anche il recupero del 2013 ai fini della carriera, quindi per aumenti contrattuali, pensioni e progressioni di carriera. Il sindacato chiede poi con forza di reintrodurre il primo gradino stipendiale sottratto ai neo-assunti e uno ‘scatto’ dopo 35 anni di carriera, a meno che non si crei una finestra per il pensionamento anticipato a 63 anni senza tagli all’assegno di quiescenza.