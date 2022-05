Gioia Pugliese eletta delegata nazionale delle Pro Loco d’Italia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Le elezioni si sono tenute ieri nel corso dell’Assemblea Regionale UNPLI Sicilia

Si è tenuta ieri a Regalbuto l’Assemblea Regionale delle Pro Loco della Sicilia, alla presenza

del Presidente Nazionale dell’UNPLI Nino La Spina, del Sindaco di Regalbuto Francesco Bivona e

dell’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Manlio Messina.

L’assemblea è stata un’importante occasione di confronto sulla ripresa del turismo dopo la

pandemia, sulle nuove risorse e occasioni di rilancio per il territorio isolano e sull’importanza degli

enti del terzo settore, che con la nuova normativa necessitano di adeguare il proprio statuto al fine

di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore. L’Assessore Manlio Messina ha annunciato, inoltre,

l’intenzione di creare un capitolo di spesa con fondi destinati alle Pro Loco siciliane, riconoscendo a

questi enti il fondamentale supporto per quanto concerne il turismo e la ricettività, braccio

operativo delle amministrazioni comunali e regionali. Nel corso dell’assemblea si sono tenute anche

le elezioni per i Delegati Nazionali dell’UNPLI, tra i quali è stata eletta Gioia Pugliese, già presidente

della Pro Loco di Enna e da oggi impegnata anche per le attività delle Pro Loco sul territorio

nazionale. «L’impegno e la dedizione per la valorizzazione delle specificità del nostro territorio

continua per Enna e per il grande lavoro che le Pro Loco operano ogni giorno in tutta Italia, con

grandi sacrifici, ma con la soddisfazione di lasciare un segno per tutti gli utenti che passano dai

presidi UNPLI delle nostre città» ha commentato con emozione Gioia Pugliese a seguito del nuovo

incarico affidatole dall’assemblea regionale.