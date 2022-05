VIGILI DEL FUOCO – INCENDIO ABITAZIONE A CATENANUOVA

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 3.00 di questa notte i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di una abitazione in contrada Raisa a Catenanuova.

L incendio ha avuto origine dal tetto per cause in fase di accertamento e si é prorogato velocemente in tutta la superficie della copertura.

Sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due squadre, ( Enna e Leonforte) e due mezzi in supporto alle squadre, l Autoscala ed un autobotte.

L intervento dei vigili é valso ad evitare che le fiamme coinvolgessero gli appartamenti sottostanti.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Catenanuova