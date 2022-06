Ospedale Umberto I di Enna: Giovanni Bologna è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Il dott. Giovanni Bologna è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Umberto I di Enna. Sottoscritto il contratto di incarico.

“Si accresce, giorno dopo giorno – dichiara il direttore generale, Francesco Iudica – il patrimonio delle professionalità e delle competenze, nell’Ospedale Umberto I e nell’intera Azienda, per programmare l’assistenza sanitaria con più forza e determinazione. Il percorso finora compiuto ha già innalzato, in modo incontrovertibile, la qualità progettata dei servizi e dell’assistenza erogata all’utenza“.

Afferma Giovanni Bologna: “Esprimo il mio grazie al Direttore Generale con il quale abbiamo fin dal primo momento collaborato in piena sinergia per la crescita del Reparto nel quale entrambi abbiamo sempre creduto e che ha permesso in questi anni alla nostra U.O. di poter fornire una ottima risposta sanitaria ai bisogni di un territorio che accoglie pazienti anche dalle province limitrofe. Un grazie al Direttore Sanitario sempre vicino e fattivo nella collaborazione.

Grazie al personale amministrativo, ma un grazie particolare a tutto il personale medico, infermieristico e ausiliario della Urologia, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile, in quanto serve lo sforzo quotidiano di tutti visto l’incremento notevole delle patologie urologiche specie per ciò che concerne i tumori della vescica e della prostata e la calcolosi urinaria. Un grosso aiuto ci viene dalle attrezzature in nostro possesso quali il potente Laser ad Olmio (uno dei pochi nel meridione ) e l’attrezzatura laparoscopica, con cui possiamo trattare in sicurezza le problematiche che si presentano. Desidero continuare in questi anni a spendere le mie energie per una ulteriore crescita di tutti i colleghi e della nostra U.O. sempre al servizio della comunità”