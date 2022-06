VIGILI DEL FUOCO – INCENDIO ALLA DISCARICA DI COZZO VUTURO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Dalle ore 13.30 circa i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono stati impegnati ad estinguere un incendio dei rifiuti sviluppatosi all interno della discarica di Cozzo VUTURO.

L intervento ha visto impegnati una squadra e tre autobotti per un totale di 10 unità.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti.