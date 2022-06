Pd Enna: sulla nuova stazione ferroviaria “Nuova Enna”

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

L’idea che la stazione di Enna sorga lontano da Enna non ha senso. Non è concepibile e non è per nessun

motivo accettabile.

Dal consiglio comunale arriva un risultato che fa ben sperare. Non si è comunque attenuto ancora nulla di

concreto, ma una presa di posizione forte di tutta la politica nello stabilire senza se e senza ma che la futura

stazione ferroviaria di Enna debba nascere nel centro abitato o a ridosso dello stesso è un punto di

partenza.

La città di Enna, ormai realtà universitaria riconosciuta a tutti i livelli, non può permettersi di perdere una

occasione del genere. Si provi a pensare solo per un attimo cosa significherebbe, dal punto di vista

economico, sociale ed ambientale, una infrastruttura strategica cosi importante a due passi dal centro di

Enna Bassa.

Enna diventerebbe, grazie alla sua posizione geografica ancora più centrale, attrarrebbe sicuramente

investimenti di una certa importanza. Non sfugge a nessuno che una accessibilità diretta al centro abitato

possa rappresentare anche un volano per l’economia legata al turismo e alla logistica.

La politica deve continuare a fare la sua parte e lavorare sull’unica direzione possibile, che è quella indicata

dal consiglio comunale con voto unanime. Bisogna dimostrare di essere maturi e compatti. Il Partito

Democratico si impegna a fare la sua parte nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini, avendo chiaro

che la prospettiva di sviluppo legata alla stazione è di vitale importanza per il tessuto economico e sociale

dell’intero territorio ennese e può rappresentare una svolta storica.

Francesco Rampello

Segretario Cittadino PD Enna

​