ENNA: A SICINDUSTRIA LA PREFETTURA CONSEGNA IL TITOLO DI “BENEFATTORE DELL’AMBIENTE”

Il prefetto di Enna, Matilde Pirrera, ha consegnato alla delegazione territoriale di Sicindustria l’attestato di “benefattore dell’ambiente”. Il riconoscimento rientra all’interno del progetto “Adottiamo il nostro ambiente”, l’iniziativa nata su impulso della prefettura e condivisa dal Comune di Enna, dal Libero Consorzio Comunale, dal Corpo Forestale, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dalla SRR, per sostenere la manutenzione e il recupero del paesaggio del comune, a seguito dei vasti eventi incendiari che si sono verificati negli anni passati e che hanno comportato la distruzione di numerose aree verdi con conseguenti situazioni di pericolo e disagio per la popolazione. “Siamo molto felici di questo riconoscimento – hanno detto Fabio Montesano, reggente di Sicindustria Enna, e Marina Taglialavore, presidente della Jepssen, azienda leader nella produzione di prodotti tecnologici e simbolo dell’eccellenza imprenditoriale ennese – perché rinsalda ancor di più quel patto sociale che Sicindustria ha fatto con questo territorio e con i suoi cittadini. Noi continueremo a lavorare in tal senso e ringrazio il Signor Prefetto per questa opportunità e per questa lodevole iniziativa che ha coinvolto il territorio”.