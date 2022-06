Rassegna di cori al duomo per “…e cantamu a Maria!” Voci e meditazioni per la patrona di Enna

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Giovedì 30 giugno alle 20 terza edizione della manifestazione promossa e organizzata dalla confraternita della Visitazione in occasione dei 610 anni della presenza del simulacro in città. Ospite il cantautore Mimmo Ariosto

Tornano le corali cittadine al Duomo di Enna per la terza edizione della rassegna “…e cantamu a Maria!”. Giovedì 30 giugno alle 20, canti e meditazioni saranno dedicati a Maria Santissima della Visitazione, patrona del popolo ennese, a due giorni dalla processione che condurrà la Nave d’oro nuovamente all’eremo di Montesalvo dopo due anni di fermo.

In occasione dei 610 anni dall’arrivo del simulacro della Vergine in città, la confraternita Maria Santissima della Visitazione, retta da Mimmo Valvo, ha organizzato la rassegna di cori, in collaborazione con la comunità della chiesa madre guidata da monsignor Vincenzo Murgano, per far risuonare il duomo di lodi alla Madre di Cristo: “Chi canta prega due volte – spiegano gli organizzatori citando Sant’Agostino – ci affidiamo a Maria per questi tempi difficili che viviamo e nello stesso la ringraziamo di essere sempre accanto a noi. Questo è il motivo per cui i brani cantati verranno rafforzati da orazioni e riflessioni”.

Interverranno i cori San Francesco diretto da Mariolina Sgroi, Mater Ecclesiae guidato da Stefano Milano, San Giovanni Battista diretto da Maurizio Bruno, Bonae Voluntatis con a capo Valeria Frattalemi e la corale polifonica Maria Santissima della Visitazione diretta da Santino Cancaro. Ospite speciale il cantautore Mimmo Ariosto che dedicherà un personale momento di devozione alla Madonna in lingua siciliana.

La serata, ideata e coordinata dal confrate Mario Russo, è condotta da Cettina Timpanaro. Meditazioni e preghiere a cura della stessa Timpanaro, di Silvia Vicari e di Claudia Nicotra.

Nel finale, tutti i cori si uniranno per recitare e cantare la Coroncina in onore di Maria Santissima della Visitazione.

La partecipazione è libera.