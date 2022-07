VIGILI DEL FUOCO: INTERVENTI IN CONTRADA BELLIA, AIDONE,BARRAFRANCA E PIETRAPERZIA.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Vigili del Fuoco ennesima giornata impegnativa. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna dalle prime ore del pomeriggio odierno sono impegnati con 2 squadre e una autobotte a supporto per spegnere l’ ennesimo incendio sviluppatosi in territorio di Piazza Armerina in contrada Bellia.

L opera dei VVF. É valsa a salvare dal rogo diverse abitazioni ed aziende agricole.

Sul posto ma nel versante che va verso Aidone stanno operando il corpo forestale ed i mezzi aerei.

Oltre che in contrada Bellia le squadre del Comando di enna sono intervenuti a Pietraperzia sempre per incendio di vegetazione e a Barrafranca per un incendio abitazione