CONTRADA BELLIA: I VIGILI DEL FUOCO SALVANO DAL ROGO NUMEROSI CAVALLI E UNA AZIENDA AGRICOLA.

Anche oggi giornata difficilissima per i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Enna. Numerose le chiamate di soccorso cui hanno fatto fronte, le situazioni più critiche si sono registrate sempre in territorio di Piazza Armerina. In particolare in contrada Bellia/Cannarozzo, la squadra del locale distaccamento ha lavorato acremente per salvare dal rogo numerosi cavalli e una azienda agricola. Altre situazioni particolarmente gravose si registrano sempre a piazza in contrada Sodano dove stanno operando anche la forestale ed i mezzi aerei, a Cerami e Troina.