GIUSEPPE PRESTIA, NUOVO ACQUISTO PER L’ENNA CALCIO.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Fortissima Ala Destra – classe 1995 altezza 1,60 nato a Palermo, nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione in serie D con l’Akragas. La sua carriera è ricca di esperienze e successi. Ha iniziato nelle giovanili del Trapani dove si è subito messo in grande evidenza per le sue qualità tecniche e tattiche. Mister Roberto Boscaglia lo aggrega alla prima squadra del Trapani per ben due stagioni di fila in Serie C. Successivamente le esperienze in Lega Pro con il Milazzo, in Serie D con il Marsala e tanti campionati di Eccellenza con diverse formazioni e tre queste il Dattilo, Riviera Marmi, Sancataldese, Canicattì e Folgore con cui ha disputato le finali nazionali dei play off di Eccellenza nella stagione 2016-2017.

Il direttore sportivo Giuseppe Restuccia è riuscito a vincere la concorrenza di tantissimi club anche di categoria superiore. Da stamattina Giuseppe Prestia è a disposizione di mister Pippo Strano.

Benvenuto ad Enna