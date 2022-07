AIDONE: NONSOLOLIBRI, LETTURA ITINERANTE PER LE VIE DELLA CITTÀ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Manca meno di una settimana per il prossimo appuntamento ad Aidone del progetto di promozione della lettura NONSOLOLIBRI, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Ancora una volta si tratta di un’attività rivolta ai bambini, che il prossimo 28 luglio pomeriggio avranno l’opportunità di fare una passeggiata a passo d’asino seguendo un itinerario che dalla chiesa di San Domenico, con raduno alle ore 18, si snoderà per le vie del centro storico. Lungo il percorso ci saranno delle soste dedicate a momenti di lettura ad alta voce dedicati alla natura, all’ambiente e agli animali, invogliando i piccoli partecipanti all’ascolto e alla riflessione condivisa.

Il laboratorio sarà curato dall’associazione Officina Agroculturale Cafeci, che da anni è specializzata in passeggiate e trekking someggiati, mentre le letture sono affidate ai volontari delle associazioni Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno e La Fabbrica di Mivà, che insieme alla sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sono partner del Comune in questo progetto avviato lo scorso marzo, che sta già riscuotendo un gran successo e che si chiuderà a settembre del prossimo anno, prevedendo varie attività tra cui laboratori, corsi di formazione e incontri letterari.

Si ringrazia l’associazione Ecomuseo I semi di Demetra per la collaborazione all’organizzazione dell’evento.

L’ingresso è libero, si consiglia la prenotazione via whatsapp (☎️329/1561022) indicando nome ed età del bambino