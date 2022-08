AIDONE: LETTURE A PASSO D’ASINO

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Pinterest Viber Reddit Tumblr Email Print

Oltre 40 bambini di età compresa tra uno e nove anni, quasi tutti accompagnati da genitori o nonni, hanno partecipato lo scorso giovedì all’evento LETTURE A PASSO D’ASINO, appuntamento di promozione della lettura rivolto ai più piccoli e organizzato dal Comune nell’ambito del progetto NONSOLOLIBRI, fiore all’occhiello del programma culturale di Aidone Città che Legge, inaugurato due estati fa. Un evento non convenzionale, che ha visto i bambini percorrere divertiti a passo lento le vie del centro storico, tra il quartiere di San Lorenzo e quello di San Giacomo, accompagnati da due docili asinelli che trasportavano libri. Lungo il tragitto il corteo ha fatto tappa in diversi punti panoramici del paese, dove i volontari delle associazioni Amici della Festa del Libro Il sasso nello stagno, La Fabbrica di Mivà e Ecomuseo I semi di Demetra hanno proposto ai piccoli partecipanti delle stimolanti letture dedicate alla natura, all’ambiente, agli animali. Tra racconti, poesie e indovinelli il pomeriggio è trascorso allegramente, regalando ai bimbi dei momenti indimenticabili grazie alla preziosa collaborazione con l’Officina Agricolturale Cafeci, specializzata in passeggiate e trekking someggiati. L’incontro è stato coordinato dall’ex assessore Serena Raffiotta che, nonostante le recenti dimissioni, si è resa disponibile per portare avanti il progetto NONSOLOLIBRI, di cui è promotrice e coordinatrice. Le attività di NONSOLOLIBRI riprenderanno dopo l’estate con una serie di appuntamenti importanti, tra cui un corso di formazione della durata di due giorni per operatori e volontari del programma nazionale Nati per Leggere, mirato a promuovere la lettura tra i piccolissimi della fascia 0-6.